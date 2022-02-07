Китай взял второе «золото» на домашней Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайский шорт-трекист Жэнь Цзивэй выиграл золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 1000 метров. Соревнования проходят в Пекине. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это второе «золото» сборной КНР на домашней Олимпиаде. Первую золотую медаль Китай также завоевал по шорт-треку, в смешанной эстафете.

Вторым на дистанции 1000 м стал также представитель Китая Ли Вэньлун, третьим – венгр Лю Шаоан. В соревновании шорт-трека на этой дистанции первым финишную черту пересек венгр Шандор Лю Шаолинь, однако он был дисквалифицирован. В результате два первых места в забеге заняли китайские атлеты.

На домашней Олимпиаде сборная Китая в неофициальном командном зачете поднялась на четвертое место. Лидирует сборная Швеции, которая завоевала три олимпийских медали, но все они являются золотыми. У России - два «золота», три «серебра» и две «бронзы».

На третьем месте в неофициальном командном зачете - Нидерланды с двумя золотыми, двумя серебрянными и одной бронзовой медалями), на четвертом - Китай (две золотые и две серебряные медали).