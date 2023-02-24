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    15:27, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования

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    Фото: twitter.com/cgtnrussian
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай в пятницу вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2В», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, старт был осуществлен в пятницу в 12:01 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

    Этот запуск стал 464-м по счету для ракет-носителей «Чанчжэн». Она способна выводить на орбиту до 2 тонн полезной нагрузки.

    В целом, как ожидается, с помощи ракет-носителей класса «Чанчжэн» будет осуществлено около 50 запусков, запланированных на 2023 год.



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