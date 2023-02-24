Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай в пятницу вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2В», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, старт был осуществлен в пятницу в 12:01 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Этот запуск стал 464-м по счету для ракет-носителей «Чанчжэн». Она способна выводить на орбиту до 2 тонн полезной нагрузки.

В целом, как ожидается, с помощи ракет-носителей класса «Чанчжэн» будет осуществлено около 50 запусков, запланированных на 2023 год.