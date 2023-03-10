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Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования

Автор:  
Руслан Сулейменов
10 Марта 2023, 07:31
Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Фото: Xinhua

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай успешно вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Tianhui-6, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» в пятницу утром с космодрома Тайюань на севере Китая. Он стал 465-м для ракет-носителей этой серии.

Как сообщается, спутники Tianhui-6 будут использоваться для географического информационного картографирования, переписи природных ресурсов и проведения научных экспериментов.

Текущий 2023 год является амбициозным для китайской космонавтики. Лидерство Китая по количеству космических запусков стало уже делом привычным. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий в текущем году планирует осуществить около 70 запусков для отправки 200 космических аппаратов в космос, тем самым она обновит рекорд в истории национальной космонавтики.


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