Китай выделит Турции экстренную помощь на $5,9 млн

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая решили выделить Турции экстренную помощь в размере 40 миллионов юаней (5,9 миллионов долларов США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ChinaDailyHK.

Об этом заявило Китайское агентство международного сотрудничества в области развития во вторник.

По данным агентства, помощь включает в себя спасательную группу, которая через пару часов отправится в Турцию. Правительство Китая также направит медицинскую бригаду в Турцию и предоставит стране необходимые средства для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Помимо этого, Общество Красного Креста Китая заявило, что направит денежные средства Турецкому Красному Полумесяцу и Сирийскому Красному Полумесяцу для оказания помощи и проведения спасательных операций после мощных землетрясений, потрясших Турцию и Сирию в понедельник, сообщает China Daily.

В своем заявлении в понедельник вечером Общество Красного Креста Китая подтвердило, что каждая организация получит по 200 тысяч долларов США.

Президент Красного Креста Китая Чэнь Чжу направил обеим группам письма с соболезнованиями после того, как в результате разрушительных землетрясений в обеих странах пострадали тысячи людей.

Красный Крест Китая заявил, что будет следить за условиями в пострадавших от землетрясений в районах Турции и Сирии и будет предлагать больше гуманитарной помощи в зависимости от меняющихся потребностей местных жителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил телеграммы с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду соответственно в связи с самым крупным землетрясением, произошедшим в регионе за последние 100 лет.

Си Цзиньпин высказал глубокие соболезнования жертвам и искренние слова сочувствия семьям погибших и раненым от имени правительства и народа Китая. Он выразил уверенность, что под руководством президента Эрдогана и президента Башара оба правительства и их народы обязательно преодолеют бедствие и в ближайшее время восстановят свои дома.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметил на последней пресс-конференции, что министерство внимательно отслеживает ситуацию вокруг разрушительного землетрясения в Турции и Сирии и выражает соболезнования жертвам стихии и сочувствие семьям погибших и раненым.

Напомним, в результате одного из самых разрушительных за последние 100 лет землетрясений в Турции и Сирии уже погибли более 4 300 человек. Свыше 15 тысяч человек ранены. Спасательные операции, целью которых является поиск оставшихся в живых в руинах, образовавшихся после землетрясения, продолжаются в обеих странах.

Фото: XINHUA