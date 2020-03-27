Китай вводит запрет на въезд иностранцам с видами на жительство и визами с 28 марта

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Китай с 28 мартаприостанавливает въезд в страну иностранным гражданам сдействующими визами и видами на жительство, передаетсобственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой наГосударственное управление по миграции КНР.

«Китайская сторона приняла решение временно прекратить въезд для всех граждан иностранных государств, имеющих действующие визы или обладающих правом вида на жительство. Данная мера вводится с 28 марта 2020 года», - говорится в документе.

Китай временно приостанавливает въезд по деловым командировкам

по коридору APEC. Также временно приостанавливается 24/72/144-часовая политика безвизового транзита, 30-дневный безвизовый режим в провинции Хайнань, безвизовый режим для круизных лайнеров в г. Шанхай, туристический 144-часовой безвизовый режим

в провинции Гуандун для посещающих САР Гонконг и Макао, а также туристический безвизовый режим для стран АСЕАН в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Разрешен въезд по дипломатическому и служебному паспорту, а также членам экипажей международных транспортных средств и прибывающим с категорией визы «C».

В рамках недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Китае принято решение о дальнейшем сокращении числа международных пассажирских рейсов в/из КНР.

«C 00:00 ч. 29 марта 2020 г. каждая китайская и зарубежная авиакомпания может выполнять не более одного рейса в неделю в/из КНР», - говорится в заявлении управления гражданской авиации КНР.

За минувшие сутки в материковом Китае 5 человек погибло от коронавируса, количество заразившихся увеличилось на 55 человек, еще 537 выздоровели, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из выявленных 55 новых случаев 54 являются завозными и только 1 приходится на передачу коронавируса внутри Китая (провинция Чжэцзян, Восточный Китай).

По состоянию на конец четверга большинство новых ввозных случаев пришлись на Шанхай – 17, провинцию Гуандун (Южный Китай) – 12 и Пекин – 4.

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 595.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 81,3 тысячи человек, из них выздоровели 74,5 тысяч, умерли 3292.

Япония ввела запрет на въезд иностранных туристов, прибывающих из 21 страны Европы и Ирана, в рамках более жестких мер по сдерживанию коронавируса, пишет Kyodo News.

Япония также приостановит действие виз, которые уже были выданы гражданам стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

По состоянию на конец четверга общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 2110 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess), сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 9332 человек, увеличившись за минувшие сутки на 91 новых выявленных случая, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из 91 нового подтвержденного случая инфицирования 34 пришлось на город Тэгу.

В целом 4,5 тысячи пациентов выписаны из больниц после выздоровления, более 4,6 тыс. инфицированных проходят лечение в медицинских учреждениях.

В Южной Корее в стране проведено более 376,9 тысячи анализов на

коронавирус с начала января 2020 года.

По последним данным, в мире зарегистрировано 534506 (+59419 за сутки) инфицированных., п огибших 24187 (+2787) человек, в ыздоровевших 119951 (+9293) человек,