Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сборная Китая впервые заняла первую строчку общего медального зачета домашней Олимпиады-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В копилке команды «Поднебесной» — пять наград (три «золота» и два «серебра»). На втором месте шведы с тремя золотыми медалями, а замыкают тройку лидеров олимпийцы из России — два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Всего в медальном зачете на сегодняшний день присутствуют 18 стран.

Сборная Казахстана на текущих Играх пока медалей не имеет.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся до 20 февраля.