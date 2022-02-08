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Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады
8 Февраля 2022 11:20
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сборная Китая впервые заняла первую строчку общего медального зачета домашней Олимпиады-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В копилке команды «Поднебесной» — пять наград (три «золота» и два «серебра»). На втором месте шведы с тремя золотыми медалями, а замыкают тройку лидеров олимпийцы из России — два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Всего в медальном зачете на сегодняшний день присутствуют 18 стран.
Сборная Казахстана на текущих Играх пока медалей не имеет.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся до 20 февраля.
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