+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады

8 Февраля 2022 11:20
Поделиться:
Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сборная Китая впервые заняла первую строчку общего медального зачета домашней Олимпиады-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером Коронавирус в мире: Австралия откроет границы для привитых и новый локдаун в Китае

В копилке команды «Поднебесной» — пять наград (три «золота» и два «серебра»). На втором месте шведы с тремя золотыми медалями, а замыкают тройку лидеров олимпийцы из России — два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Всего в медальном зачете на сегодняшний день присутствуют 18 стран.

Сборная Казахстана на текущих Играх пока медалей не имеет.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области
Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером
Коронавирус в мире: Австралия откроет границы для привитых и новый локдаун в Китае
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
3 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
4 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
5 Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
6 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Читайте также
Казахстан вошел в ТОП-6 сильнейших сборных мира и выступит на Суперкубке по MMA
Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив