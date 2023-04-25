Китай впервые опубликовал глобальные цветные изображения Марса

ХЭФЭЙ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Государственное космическое управление КНР и Академия наук Китая в понедельник совместно опубликовали глобальные цветные изображения Марса, полученные при помощи орбитального аппарата зонда «Тяньвэнь-1». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Церемония публикации состоялась в Хэфэе, административном центре провинции Аньхой на востоке Китая, в рамках Дня космонавтики.

Пространственное разрешение изображений Красной планеты составляет 76 м. Они разработаны на основе 14 757 снимков, сделанных камерой, оборудованной на борту орбитального аппарата «Тяньвэнь-1» в период с ноября 2021 года по июль 2022 года.

Напомним, что первая китайская миссия на Марс под названием «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года. После 202-дневного полета марсианский зонд вышел на орбиту Марса. Затем спускаемый модуль с марсоходом на борту 15 мая совершил мягкую посадку на поверхности Красной планеты. 22 мая марсоход «Чжужун» покинул посадочную платформу и приступил к исследованию планеты.