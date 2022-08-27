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Китай впервые испытал многоразовый суборбитальный носитель
27 Августа 2022 09:30

Китай впервые испытал многоразовый суборбитальный носитель

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Многоразовый возвращаемый суборбитальный носитель совершил первый успешный испытательный полет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

«Многоразовый суборбитальный носитель совершил свой успешный полет. Эта разработка заложила прочный фундамент для технологии многоразовых перевозок «космос-Земля», - прокомментировали в CASC.

Носитель запущен «вертикально» с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай). После суборбитального полета аппарат приземлился в аэропорту, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия.

Как пишут местные СМИ, многоразовые суборбитальные аппараты имеют огромное значение для ускорения исследований в области разработки и создания космических самолетов. Кроме того, такие аппараты можно использовать для развития космического туризма, а также скоростных межконтинентальных перевозок персонала и грузов.


Фото: www.spacechina.com


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