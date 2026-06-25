Китай впервые за девять лет возглавил мировой рейтинг по суперкомпьютерам

Китайский вычислительный кластер LineShine обошел зарубежные аналоги и стал первой в мире CPU-системой, преодолевшей барьер устойчивой производительности в 2 эксафлопса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на CCTV .

На Международной конференции по суперкомпьютерам, проходящей с 22 по 26 июня в Гамбурге, был представлен обновленный глобальный рейтинг TOP500. Новым технологическим лидером стал китайский суперкомпьютер LineShine, развернутый в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне.

Система потеснила на второе место прежнего фаворита, американский комплекс El Capitan, удерживавший лидерство с конца 2024 года. Таким образом, КНР вернула себе статус технологической сверхдержавы в области высокопроизводительных вычислений впервые с 2017 года, когда рейтинг возглавлял Sunway TaihuLight.

Китайская система продемонстрировала реальную производительность на уровне 2,19 эксафлопса, сделав LineShine первой в мире суперкомпьютерной системой с устойчивой производительностью, превысившей порог в 2 эксафлопса.

В Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне отметили, что новинка создана полностью на базе отечественных технологий. Устройство работает на китайском процессоре LX2. Использование первой собственной высокопропускной памяти (HBM) позволило увеличить скорость обмена данными в 10 раз.

Вычислительные мощности LineShine уже задействованы в реальном секторе экономики КНР. Ресурсы суперкомпьютера распределены между созданием масштабных цифровых двойников, высокоточным моделированием климатических изменений, а также R& D-проектами в сфере материаловедения, нейронаук, фармакологии и фундаментальных исследований.

Ранее сообщалось, что новый суперкомпьютер планируют запустить в Казахстане.