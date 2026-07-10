Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты

Сегодня Китай впервые в истории осуществил контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10Б» на Землю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua.

Запуск «Чанчжэн-10Б» состоялся в эту пятницу с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны. В ходе первого полета ракета-носитель вывела полезную нагрузку на заданную орбиту.

После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю и была «поймана» на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. Операции по запуску и возвращению первой ступени прошли успешно.

Эта миссия стала первым успешным контролируемым возвращением первой ступени в истории китайской космонавтики и ознаменовала крупный прорыв страны в области многоразовых ракетных технологий.

«Чанчжэн-10Б» является многоразовой коммерческой ракетой-носителем на жидком топливе. Ее длина составляет около 63 м, а диаметр — 5 м, взлетная тяга — порядка 890 тонн, взлетная масса — около 760 тонн. В многоразовой конфигурации она может доставить 16 тонн на низкую околоземную орбиту.

Ранее сообщалось, что Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23».