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Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля

20 Января 2023, 16:46
Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля

ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию, Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию и ряд других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» для граждан Китая в соответствующие страны», - говорится в сообщении министерства культуры и туризма КНР.

Помимо России, в списке находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

19 января представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Го Яньхун заявил на брифинге, что Китай успешно преодолел пик заболеваемости ковидом и частично вернулся к ситуации, которая существовала до начала декабря 2022 года, когда в стране только началось резкое распространение COVID-19.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов.

Фото: tass.ru


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