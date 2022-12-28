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Китай возобновит выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок

28 Декабря 2022, 09:00
Китай возобновит выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая возобновят выдачу гражданам КНР паспортов для зарубежных туристических поездок. Об этом говорится в распространенном заявлении Государственного управления миграционного контроля КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении ведомства отмечается, что с 8 января 2023 года возобновятся процедуры приема и рассмотрения заявлений жителей КНР на получение общегражданских паспортов для поездок за границу в туристических целях.

Кроме того, регулятор возобновит выдачу разрешений для жителей материкового Китая на посещение Гонконга с целью туризма или бизнеса.

Согласно китайским статданным, которые приводит издание China Daily, в первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом $127,5 млрд. Львиная доля расходов китайских туристов пришлась на Азию – 54% от общего объема. Американский континент занял второе место, составив 24%, за ним следует Европа с 13%.

В первой половине 2019 года в странах «Пояса и пути» жители Китая потратили в общей сложности $14,9 млрд.


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