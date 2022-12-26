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Китай вновь откроет границы, отменит карантин по COVID-19 с 8 января

26 Декабря 2022, 19:05
Китай вновь откроет границы, отменит карантин по COVID-19 с 8 января

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай собирается открыть границы и отменить карантин в начале января 2023 года. Об этом сообщает издание SCMP со ссылкой на информированные источники, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям издания, Китай вновь откроет границы и откажется от карантина после того, как 8 января ожидается понижение классификации COVID-19 в рейтинге инфекционных заболеваний с категории А до В.

Как отмечает SCMP, с 2020 года в КНР COVID-19 классифицируют как инфекционное заболевание высшей категории А года - в эту же группу входят холера и чума. Это предполагает изоляцию пациентов, медики выявляют людей, с которыми контактировали заболевшие, а власти вводят карантинные меры в населенных пунктах.

SCMP подчеркивает, что есть признаки того, что Китай готовится к повороту: ПЦР-тестирование больше не является обязательным, а Госкомитет по делам здравоохранения КНР с воскресенья прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19.

«Соответствующая информация будет публиковаться Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского ведомства.


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