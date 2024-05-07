Китай выступает за олимпийское перемирие

Китай совместно с Францией будет выступать за прекращение военных действий во всем мире на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на распространенный текст МИД КНР.

- Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны выступать за мирное урегулирование проблем «горячих точек» и вносить свой вклад в построение мира и общей безопасности. По случаю Олимпийских игр в Париже Китай совместно с Францией будет выступать за прекращение военных действий во всем мире на время проведения игр, - приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Китая, стороны также провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая палестино-израильский конфликт.

Кроме того, стороны опубликовали совместные заявления: о ситуации на Ближнем Востоке, об искусственном интеллекте и глобальном управлении, о биоразнообразии и океанах, а также о сельскохозяйственных обменах и сотрудничестве. Было подписано около 20 документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как «зеленое» развитие, авиация, агропродовольственная сфера, торговля и других.

Председатель КНР 5 мая начал европейское турне с визита во Францию, он также посетит Сербию и Венгрию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь заявил, что визиты Си Цзиньпина в Париж, Белград и Будапешт поспособствуют развитию отношений Китая с Европой, а также придадут новый импульс глобальному мирному развитию.



