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    08:50, 07 Май 2024 | GMT +6

    Китай выступает за олимпийское перемирие

    Си Цзиньпинь
    Фото: Синьхуа

    Китай совместно с Францией будет выступать за прекращение военных действий во всем мире на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на распространенный текст МИД КНР.

    - Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны выступать за мирное урегулирование проблем «горячих точек» и вносить свой вклад в построение мира и общей безопасности. По случаю Олимпийских игр в Париже Китай совместно с Францией будет выступать за прекращение военных действий во всем мире на время проведения игр, - приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина.

    Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Китая, стороны также провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая палестино-израильский конфликт.

    Кроме того, стороны опубликовали совместные заявления: о ситуации на Ближнем Востоке, об искусственном интеллекте и глобальном управлении, о биоразнообразии и океанах, а также о сельскохозяйственных обменах и сотрудничестве. Было подписано около 20 документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как «зеленое» развитие, авиация, агропродовольственная сфера, торговля и других.

    Председатель КНР 5 мая начал европейское турне с визита во Францию, он также посетит Сербию и Венгрию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь заявил, что визиты Си Цзиньпина в Париж, Белград и Будапешт поспособствуют развитию отношений Китая с Европой, а также придадут новый импульс глобальному мирному развитию.

    Теги:
    Франция Китай Олимпиада Безопасность Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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