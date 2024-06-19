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    21:34, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Китай выделил свыше $60 млн на борьбу с засухой

    засуха Китай
    Фото: China Daily

    Власти Китая выделили 443 млн юаней (около $62,26 млн)на ликвидацию последствий засухи и обеспечение сельскохозяйственного производства на значительной территории страны. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно заявлению, средства пойдут на поддержку борьбы с засухой в провинциях Хэбэй, Шаньси, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань и Шэньси.

    В сообщении отмечается, что продолжительная жара при малом количестве осадков накрыла некоторые районы Китая, что привело к потере почвой влаги и оказало негативное влияние на летний посев семян и рост всходов.

    Выделенные средства направят на поддержку таких мероприятий в пострадавших регионах, как восстановление влажности почвы, пересадка новых культур и внесение дополнительных удобрений.

    Эти усилия обеспечат успешное проведение летней посевной кампании и заложат основу для получения высокого урожая осенью, добавили в ведомстве.

    Теги:
    Китай Мировые новости Засуха
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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