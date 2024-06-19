Китай выделил свыше $60 млн на борьбу с засухой

Власти Китая выделили 443 млн юаней (около $62,26 млн)на ликвидацию последствий засухи и обеспечение сельскохозяйственного производства на значительной территории страны. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно заявлению, средства пойдут на поддержку борьбы с засухой в провинциях Хэбэй, Шаньси, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань и Шэньси.

В сообщении отмечается, что продолжительная жара при малом количестве осадков накрыла некоторые районы Китая, что привело к потере почвой влаги и оказало негативное влияние на летний посев семян и рост всходов.

Выделенные средства направят на поддержку таких мероприятий в пострадавших регионах, как восстановление влажности почвы, пересадка новых культур и внесение дополнительных удобрений.

Эти усилия обеспечат успешное проведение летней посевной кампании и заложат основу для получения высокого урожая осенью, добавили в ведомстве.