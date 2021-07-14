Китай ведет переговоры по вододелению только с Казахстаном – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай ведет переговоры по вододелению только с Казахстаном. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начну с вопросов вододеления с сопредельными странами. Семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана – трансграничные, вследствие чего Казахстан в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных стран: Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Российской Федерации. Кратко расскажу о проводимой работе с каждой из стран», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр сообщил, что с Китайской Народной Республикой на сегодня основной проблемой является отсутствие Соглашения по делению водных ресурсов трансграничных рек.

«Работа над Соглашением начата в 2015 году. Переговоры с КНР не простые. Хочу особо подчеркнуть, что Китай не ведет переговоров по вододелению ни с одной приграничной страной. Казахстан является первой и единственной страной, с которой КНР проводит переговоры. Так, мы настаиваем на включении в Соглашение вопросов сохранения экосистемы трансграничных рек. Китайская сторона в этом не заинтересована. Там не менее, благодаря настойчивости казахстанских экспертов в 2019 году удалось достичь договоренности с китайской стороной по комплексному рассмотрению прав сторон на водные ресурсы и сохранению экосистем трансграничных водных объектов», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что переговоры продолжаются.