1 Июня 2022 07:46

Китай в десятый раз повышает цены на бензин и дизельное топливо с начала года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский госрегулятор в десятый раз повышает розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны с начала 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на объявление Госкомитета по делам развития и реформам (ГКРР) КНР.

По информации ГКРР, стоимость одной тонны бензина вырастет на 400 юаней ($6,94 за баррель), а дизельного топлива – на 390 юаней ($7,76 за баррель). Новые корректировки цен на бензин и дизтопливо вступили в силу 31 мая.

Как пишут местные СМИ, предельные розничные цены на бензин национального стандарта 92-RON повышены на 0,31 юаня за литр, 95-RON – на 0,33 юаня, а дизельного топлива – на 0,33 юаня.

Согласно данным Центра мониторинга цен ГКРР, средняя розничная цена бензина марки 92 в 36 городах Китая в апреле составила 8,53 юаня за литр (около $1,34), а бензин марки 95 – 9,16 юаня ($1,43).

После наценки одна тонна бензина национального стандарта - VI 89-RON варьируется в пределах от 10 970 до 11 410 юаней, а цена на дизельное топливо – от 9 995 до 10 335 юаней.

Максимальные розничные цены бензин и дизтопливо установлены в городе Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай), а самые низкие – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.