Китай увеличит среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году

Китай планирует увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 79,25 года, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Соответствующая цель закреплена в новом пятилетнем плане по улучшению здоровья населения, опубликованном Госсоветом КНР.

Документ предусматривает дальнейшее совершенствование системы общественного здравоохранения и продвижение инициативы «Здоровый Китай».

Власти намерены обеспечить более сбалансированную и доступную медицинскую помощь, повысить уровень осведомленности граждан о профилактике заболеваний и активном управлении здоровьем, а также приблизить ключевые показатели здоровья населения к уровню стран с высоким доходом.

План также предусматривает укрепление системы общественного здравоохранения, повышение потенциала первичного звена здравоохранения в сфере профилактики и лечения заболеваний, а также совершенствование механизмов реагирования на угрозы для здоровья населения.

Кроме того, документ определяет приоритетные направления развития отрасли, включая совершенствование медицинской помощи на всех этапах жизни человека, укрепление системы медико-санитарной безопасности, ускоренное создание интегрированной, качественной и эффективной системы здравоохранения, развитие новых драйверов роста отрасли и повышение эффективности управления с акцентом на сохранение здоровья населения.