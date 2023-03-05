Китай увеличит расходы на оборону в 2023 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют в 2023 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,2% - до 1,553 трлн юаней (около $224 млрд). Об этом говорится в проекте доклада центрального и местного бюджета на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы на национальную оборону составят 1,553 трлн юаней с приростом на 7,2%», - указывается в докладе.

В 2022 году оборонный бюджет КНР был увеличен на 7,1%, до 1,451 трлн юаней, в 2021 году – на 6,8% до 1,356 трлн юаней.

При этом, в 2023 году расходы на обеспечение общественной безопасности увеличатся на 6,4% - до 208,972 млрд.

Кроме того, расходы на образование в текущем году увеличатся на 2% и составят 155,479 млрд юаней, на науку и технику – 328,034 млрд юаней с приростом на 2%. Расходы на создание резервов зерновых, масла и других материальных ресурсов – 132,878 млрд юаней с приростом 13,6%; расходы на выплату процентов по долговым обязательствам – 723 млрд юаней, что на 10,8% больше показателя прошлого года.

В Пекине в воскресенье открылась первая сессия ВСНП (парламент КНР) 14-го созыва. Она продлится до 13 марта.