Китай увеличит расходы на оборону до $229 млрд

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют в 2022 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,1% - до 1,451 трлн юаней (около $229 млрд). Об этом говорится в проекте доклада центрального и местного бюджета на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы на национальную оборону составят 1,451 трлн юаней (около $229 млрд с приростом на 7,1%», - отмечается в докладе. Расходы на обеспечение общественной безопасности увеличатся на 4,7% - до 194,993 млрд юаней (около $30,8 млрд.).

Напомним, что в 2021 году оборонный бюджет КНР был увеличен на 6,8% до 1,356 трлн юаней (свыше $200 млрд).

При этом расходы на внешнеполитическую деятельность в 2022 году увеличатся на 2,4% - до 50,266 млрд юаней (около $8 млрд), траты на образование в текущем году останутся на прежнем уровне и составят 152,578 млрд юаней ($24,2 млрд, а с учетом расходов местных бюджетов общий объем финансирования образования увеличится на 10,6%), на науку и технику – 318,727 млрд юаней (более $50,5 млрд), что остается на уровне показателя прошлого года. Расходы на создание резервов зерновых, масла и других материальных ресурсов – 113,647 млрд юаней (около $18 млрд) с приростом 2,3%; расходы на выплату процентов по долговым обязательствам – 638,2 млрд юаней (более $101 млрд), что на 8,8% больше показателя прошлого года.