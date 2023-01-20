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Китай увеличит плотность роботов в производственном секторе

20 Января 2023, 15:00
Китай увеличит плотность роботов в производственном секторе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году китайские власти постараются удвоить плотность роботов в отрасли производства по сравнению с 2020 годом, говорится в документе, совместно опубликованном Министерством промышленности и информатизации и 16 другими ведомствами КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Документ под названием «План внедрения и реализации действий «робототехника+» направлен на расширение использования автоматизированных механизмов.

«К 2025 году глубина и широта сфер применения обслуживающих и специальных роботов в вышеуказанной отрасли заметно повысятся, а возможности робототехнической промышленности страны по содействию высококачественному социально-экономическому развитию значительно укрепятся», - говорится в документе.

В плане также содержится призыв к концентрации усилий на 10 ключевых областях применения и достижению прорывов в более чем 100 инновационных прикладных технологиях и решениях в сфере робототехники.

Кроме того, в документе предлагается приложить усилия для создания скоординированной инновационной системы производства и применения роботов, а также ускорения разработки и продвижения стандартов их применения.

Плотность роботов, измеряемая количеством на каждые 10 тысяч работников производственного сектора, является ключевым показателем для определения уровня интеллектуальности производства.


Фото: www.russian.xinhuanet.com


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