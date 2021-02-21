Китай увеличил квоты на добычу редкоземельных металлов в первом полугодии 2021 года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай увеличил квоты на добычу редкоземельных металлов до 84 тысяч тонн в первом полугодии 2021 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованное в пятницу заявление Министерства промышленности и информационных технологий (МПиИТ) КНР.

«Квоты на добычу редкоземельных металлов в первом полугодии 2021 года установить в пределах 84 000 тонн», - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечают в китайских СМИ, данное объявление профильного ведомства КНР может ослабить опасения по поводу циркулирующей в зарубежной прессе информации о том, что Китай может ввести запрет на экспорт редкоземельных элементов.

В январе МПиИТ КНР предложило новый проект постановления по контролю за производством и экспортом редкоземельных металлов. В октябре 2020 года законодательный орган Китая принял Закон «Об экспортном контроле» (вступил в силу в декабре 2020 года), предоставляющий китайскому правительству принять «ответные» торговые меры против стран, которые злоупотребляют экспортным контролем.

Китай является абсолютным мировым лидером по добыче редкоземельных металлов, имеющих важнейшее значение для производства электромобилей и военной техники. Доля КНР в мировом производстве редкоземельных металлов составляет около 70%.

Редкоземельные металлы – группа из 17 элементов, востребованных в высокотехнологичных отраслях.