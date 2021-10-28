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    16:06, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Китай увеличил количество суточного приема поездов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации на казахстанско-китайской границе. В нем приняли участие представители АО «НК «ҚТЖ», «Китайской железной дороги», ООО «Урумчиская железная дорога» и Министерства иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    В ходе встречи китайская сторона подтвердила намерение ускорить отправку из КНР в РК простаивающих импортных контейнеров. Половину грузов планируется отправить до конца октября текущего года.

    Данная ситуация находится на контроле у руководства страны. Напомним, что 21 октября 2021 года в ходе телефонных переговоров первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и вице-премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн достигнута договоренность о возобновлении приема и сдачи грузов между Казахстаном и Китаем. Ранее было направлено письмо премьер-министра Аскара Мамина в адрес премьера госсовета КНР Ли Кэцяна по урегулированию проблемных вопросов перевозки грузов через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска РК-КНР.

    С 22 октября КНР увеличил прием грузов с 6 до 8 поездов в сутки, в основном, соседней стране передаются металлические руды, цветные металлы, кокс.

    Теги:
    Китай Транспорт
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