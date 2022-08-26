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Китай увеличил импорт золота из России в июле в 8,5 раза
26 Августа 2022 17:44

Китай увеличил импорт золота из России в июле в 8,5 раза

ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Китай на фоне введения санкций Запада на закупку российского золота увеличил в июле его импорт из РФ в 8,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $108,79 млн. Об этому свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как следует из статистики, опубликованной в ежемесячно обновляемой системе китайского ведомства, Россия в июле вошла в десятку ведущих поставщиков золота Пекину. Первое место принадлежит Швейцарии, за ней следуют Канада, Австралия, Южноафриканская Республика и Сингапур.

Согласно данным ГТУ, за январь - июль Китай импортировал из РФ золото на $133,6 млн - втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года.




Фото: g.foolcdn.com



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