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Китай успешно запустил основной модуль своей будущей орбитальной станции

Автор:  
Руслан Сулейменов
29 Апреля 2021, 11:54
Китай успешно запустил основной модуль своей будущей орбитальной станции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай в четверг успешно запустил основной модуль своей будущей орбитальной станции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Ракета «Чанчжэн-5B» («Великий поход — 5B»), несущая модуль «Тяньхэ», стартовала сегодня утром с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

Длина космического аппарата составляет 16,6 метра, максимальный диаметр 4,2 метра. Он будет иметь Т-образную форму.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 км. Расчетный срок службы составляет 10 лет, но китайские эксперты полагают, что при надлежащем техническом обслуживании и ремонте может прослужить более 15 лет.

По словам китайских конструкторов, на монтаж всех узлов станции потребуется 11 запусков. Ожидается, что сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году.


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