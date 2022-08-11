11 Августа 2022 02:25

Китай успешно отправил в космос 16 новых спутников

ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 16 новых китайских спутников успешно стартовали в среду с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в Северном Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Запуск новых спутников, в том числе Цзилинь-1 Гаофэнь 03Д09 и Юньяо-1 04-08, был произведен в 12:50 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Великий поход-6). Все спутники были выведены на заданные орбиты.

Новая группа спутников в основном будет использоваться в таких областях, как коммерческое дистанционное зондирование, а также для получения изображений атмосферы.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 432-м по счету.









Фото: Синьхуа