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Китай ускоряет работу по реновации старых городских жилых комплексов
28 Августа 2022 19:42

Китай ускоряет работу по реновации старых городских жилых комплексов

ПЕКИН. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Китай ускоряет работу по реновации старых городских жилых комплексов для улучшения качества жизни населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР, за первые семь месяцев текущего года начались работы по реконструкции 44,3 тыс. старых городских жилых комплексов в Китае.

Эта цифра составляет почти 87% от годовой цели в 51 тыс. старых городских жилых комплексов в стране.

По оценкам ведомства, в этом году работа по реконструкции старых городских жилых комплексов охватит 8,4 млн семей.


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