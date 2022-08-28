28 Августа 2022 19:42

Китай ускоряет работу по реновации старых городских жилых комплексов

ПЕКИН. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Китай ускоряет работу по реновации старых городских жилых комплексов для улучшения качества жизни населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР, за первые семь месяцев текущего года начались работы по реконструкции 44,3 тыс. старых городских жилых комплексов в Китае.

Эта цифра составляет почти 87% от годовой цели в 51 тыс. старых городских жилых комплексов в стране.

По оценкам ведомства, в этом году работа по реконструкции старых городских жилых комплексов охватит 8,4 млн семей.