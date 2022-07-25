25 Июля 2022 22:10

Китай усиливает меры по предотвращению ввоза оспы обезьян

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая усиливают меры по предотвращению в страну ввоза оспы обезьян. Соответствующее уведомление опубликовало Главное таможенное управление КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Лица, прибывающие из стран, где произошла вспышка оспы обезьян, а также те, кто контактировал с инфицированными, или лица с симптомами данного заболевания при пересечении границы в обязательном порядке должны об этом уведомить таможенные органы», - говорится в уведомлении ведомства.

В документе подчеркивается, что сотрудники эпидемиологической службы китайской таможни проведут процедуры по взятию образцов для анализа.

В соответствии с уведомлением, обязательная санитарная обработка производится в отношении пересекающего границу КНР транспортного средства, грузов, в случае если они отправляются из стран, где произошла вспышка оспы обезьян.

Новые меры контроля будут действовать в течение ближайших шести месяцев.

Фото: m24.ru







