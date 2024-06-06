Китай усилит экстренное реагирование на вспышки инфекционных заболеваний

Китайские ведомства здравоохранения обнародовали новые меры по повышению уровня экстренного реагирования на вспышки острых инфекционных заболеваний. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Государственное управление по профилактике и контролю заболеваний КНР и Государственный комитет по делам здравоохранения КНР на днях опубликовали Правила регулирования деятельности подразделений профилактики и контроля вспышек острых инфекционных заболеваний. Согласно данному документу, государственные подразделения профилактики и контроля вспышек острых инфекционных заболеваний включают в себя группы специалистов и экстренные мобильные противоэпидемические центры.

Как стало известно, данные подразделения состоят в основном из сотрудников по управлению чрезвычайными ситуациями, профессиональных технических кадров и работников материально-технической поддержки.

В документе указано, что под профессиональными техническими кадрами понимаются специалисты в таких областях, как эпидемиология, лабораторные исследования, клиническая медицина, информационные технологии и психологическая помощь.

Кроме того, подчеркивается необходимость усиления местных групп реагирования на чрезвычайные ситуации от уездного до провинциального уровней с целью повышения общего потенциала Китая по борьбе со вспышками острых инфекционных заболеваний.

В мае 2024 года Китай представил национальный план действий по профилактике и контролю заболеваний, в котором предполагается к 2025 году создать современную систему профилактики и контроля заболеваний, характеризующуюся оперативным реагированием, эффективным мониторингом инфекционных заболеваний, ранним предупреждением и системой экстренного реагирования.