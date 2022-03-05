Китай стремится реализовать стратегию экономии ресурсов во всех областях

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Правительство КНР в 2022 году будет реализовать стратегию экономии ресурсов во всех областях, а также наращивать собственный потенциал по производству продовольствия и энергоресурсов. Об этом говорится в докладе Госсовета, распространенном в субботу на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществлять стратегию экономии ресурсов во всех областях. Наращивать собственный потенциал по производству ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, полезных ископаемых и других природных ресурсов, совершенствовать систему государственных стратегических резервов», - сообщается в документе.

Особое внимание китайских властей обращено на работу «по стабилизации производства и обеспечению снабжения зерном и другими важными видами сельхозпродукции». В 2022 году валовой сбор зерна должен сохраниться на уровне свыше 650 млн тонн.

В планах правительства увеличить производство соевых бобов и масличных культур, а также ужесточить контроль за производством и снабжением продукцией животноводства, птицеводства и водных промыслов, овощами и другими видами сельхозпродукции.

«Все районы несут ответственность за обеспечение национальной продовольственной безопасности, районам, испытывающим дефицит зерна, тем более необходимо стабилизировать зерновое производство. Все должны прилагать совместные усилия для того, чтобы наполнить «зерновой мешок» и «овощную корзину», надежно держать в своих руках продовольственные гарантии китайского населения, насчитывающего более чем 1,4 млрд человек», - подчеркивается в докладе.