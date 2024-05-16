Китайский импорт ячменя вырос пости в четыре раза по сравнению с предыдущим годом до 723 000 тонн. Об этом говорится в отчете подразделения Министерства сельского хозяйства США FAS (Foreign Agriculture Service). Производители зерна оценивают производство ячменя на уровне 3,25 млн тонн благодаря высоким перспективам урожайности, передает агентство Kazinform.

Прогноз FAS по экспорту ячменя на 2024/25 МГ (маркетинговый год) составляет 1,5 млн тонн благодаря улучшенному производству. Эта оценка основана на конкурентоспособных ценах на экспорт и ожиданиях трейдеров относительно стабильного спроса из Китая.

Увеличение производства привело к увеличению экспорта, с июля по февраль 2023/2024 МГ экспорт составил 939 000 тонн, что почти на 30% больше, чем за тот же период предыдущего года.

С начала маркетингового года Китай стал крупнейшим импортером казахстанского ячменя.

Рост китайского импорта до 723 000 тонн связывают с высоким спросом на корм и сравнительно выгодной ценой казахстанского ячменя для Китая.

Узбекистан стал вторым по величине импортером ячменя — 123 000 тонны.

Также, согласно прогнозу, ожидается, что производство пшеницы восстановится в этом маркетинговом году благодаря повышению влажности почвы, что приведет к увеличению урожайности. Западный и северный Казахстан пострадали от паводков. Однако, зерновые поля в основном избежали ущерба.

Прогноз FAS по импорту пшеницы на 2024/25 составляет 2 млн тонн, так как сохраняется спрос на российскую пшеницу. Между тем, прогноз по экспорту пшеницы составляет 11,1 млн тонн.

Казахстан продолжает расширять торговлю с Китаем и достиг соглашения с китайскими компаниями о поставке различной сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень, лен, другие культуры. Однако есть вероятность того, что железнодорожные станции и таможня испытывают затруднения из-за увеличения объема.

С сентября по февраль 2023/2024 МГ Казахстан экспортировал 4,1 млн тонн пшеницы и пшеничной муки, что на 20% меньше, чем за тот же период предыдущего маркетингового года.

Узбекистан, Афганистан и Таджикистан остались тремя крупнейшими покупателями казахстанской пшеницы и пшеничной муки. Экспорт пшеницы в Узбекистан составил 1,8 млн тонн, что на 18% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего маркетингового года. Афганистан был вторым по величине импортером с 889 000 тоннами, что на 36% меньше. Таджикистан импортировал 615 000 тонн. Тем временем экспорт в Китай составил 254 000 тонн, что в семь раз больше, чем за тот же период предыдущего года.