17 Июня 2022 15:08

Китай спустил на воду третий авианосец

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Китай спустил на воду третий авианосец, получивший название «Фуцзянь» в честь одноименной провинции, расположенной на юго-востоке страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Церемония, приуроченная к спуску на воду и присвоению названию авианосцу, состоялась в пятницу в портовом городе Шанхае.

Авианосец «Фуцзянь» полностью спроектирован и построен Китаем. Водоизмещение авианосца более 80 тыс. тонн, он оснащен электромагнитными катапультами и аэрофинишерами.

Авианосец «Фуцзянь» получил бортовой номер 18.

До этого в составе Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было два авианосца «Ляонин» (бывший советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», купленный у Украины) и «Шаньдун», построенный по образцу «Ляонина».