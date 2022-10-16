Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Китай сосредоточится на высококачественном развитии – Си Цзиньпин
16 Октября 2022, 11:13

Китай сосредоточится на высококачественном развитии – Си Цзиньпин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай сосредоточится на высококачественном развитии. С таким заявлением в воскресенье на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) выступил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК Си Цзиньпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

«Без прочного материального и технологического фундамента невозможно построить сильное во всех отношениях социалистическое современное государство», - заявил Си Цзиньпин в отчетном докладе.

По его словам, высококачественное развитие остается главным приоритетом Китая, а реформы будут проводиться в направлении социалистической рыночной экономики и высокоуровневой открытости.

Си Цзиньпин проинформировал, что Китай в последние годы добился прорыва по ряду ключевых технологий, включая космические и атомные проекты, создание сверхмощных компьютеров, а также в области биологических технологий, используемых в фармацевтике.

Он также подчеркнул, что образование, технологии и таланты являются основой для развития страны. Китай принял инициативу «Один пояс, один путь», которая стала платформой для международного сотрудничества, и стал крупным торговым партнером для более 140 стран и регионов, занял первое место в мире по общему объему торговли товарами, а также лидирует по привлечению иностранных и внешних инвестиций.

Ранее сообщалось, что ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине 16 октября.

Фото: Xinhua


Новости по теме
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив