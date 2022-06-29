29 Июня 2022 08:29

Китай сократил время карантина для иностранных туристов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая сократили в два раза время карантина для въезжающих в страну иностранных туристов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР.

В новой ведомственной инструкции по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 отмечается, что отныне для лиц, въезжающих в Китай из-за рубежа, время карантина сокращено с 14 до 7 дней, а потом три дня наблюдения за состоянием здоровья на дому.

В Госкомитете по делам здравоохранения КНР сообщили, что сокращение срока карантина основано на исследованиях, согласно которым инкубационный период для омикрон- штамма составляет от двух до четырех дней, а подавляющее большинство случаев заражения может быть выявлено в течение семи дней.

В ведомственной инструкции рекомендуется крупным мегаполисам Китая определять частоту и масштаб ПЦР-тестирования на ковид, исходя из оценки рисков заражения и цепей передачи инфекции.

«Китай достиг заметных результатов в работе по контролю распространения коронавируса, поскольку недавняя вспышка ослабевает, и эпидемиологическая ситуация в целом характеризуется низкоуровневыми колебаниями», - заявил представитель ведомства Лэй Чжэнлун.

По его словам, с 20 по 27 июня в материковой части Китая зарегистрировали 25 новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19.