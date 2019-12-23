Китай снизит пошлины на сотни видов импортной продукции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года Китай понизит пошлины на ряд импортных товаров, чтобы способствовать качественному развитию торговли, сообщил в понедельник Комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Для того, чтобы стимулировать импортный потенциал и оптимизировать структуру импорта, Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции.

Страна введет или снизит пошлины на нефтепродукты, продовольственные товары, включая замороженную свинину, замороженные авокадо, авиационный керосин, дизельное топливо, одежду, оптические приборы, электрогенераторы.

Комитет заявил, что Китай введет нулевой налог на импорт фармацевтических продуктов, содержащих алкалоиды, для лечения астмы, а также сырья для производства новых лекарств от диабета, чтобы снизить стоимость лекарств и стимулировать производство новых лекарств.

Также будут введены или сокращены пошлины на импорт товаров, включая феррониобий и многокомпонентные запоминающие устройства для интегральных микросхем, для расширения импорта передовых технологий, оборудования и запасных частей, а также для поддержки развития высокотехнологичных отраслей.

Китай также введет или снизит пошлины для некоторых изделий из древесины и бумаги.

В 2020 году Китай продолжит применять обычные тарифные ставки на некоторые продукты, произведенные в 23 странах и регионах, согласно соответствующим соглашениям о свободной торговле или соглашениям о преференциальной торговле.

Дальнейшее снижение тарифов будет осуществляться в соответствии с соглашениями о свободной торговле, которые Китай отдельно подписал с Новой Зеландией, Перу, Коста-Рикой, Швейцарией, Исландией, Сингапуром, Австралией, Республикой Корея, Грузией, Чили и Пакистаном, а также с Азией.

В 2020 году Китай продолжит применять льготные тарифные ставки к товарам из наименее развитых стран, которые установили дипломатические отношения и завершили обмен нотами об установлении дипломатических отношений с Китаем.