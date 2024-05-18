Китай снизит минимальный размер первоначального взноса по ипотеке

Власти Китая объявили о снижении минимального размера первоначального взноса по ипотечным кредитам для индивидуальных покупателей коммерческого жилья. Об этом в пятницу сообщил Народный банк Китая, передает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно сообщению, минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам для индивидуальных покупателей коммерческого жилья снижается до не менее чем 15% при покупке первого и до не менее чем 25% — при покупке второго.

Как пишет Global Times, приводя мнения аналитиков, уровень смягчения политики в сфере недвижимости не имеет аналогов за последние десятилетия. Эти меры могут ускорить продажи недвижимости и восстановить рынок жилья в стране.