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    22:01, 17 Май 2024 | GMT +6

    Китай снизит минимальный размер первоначального взноса по ипотеке

    Китай
    Фото: freepik.com

    Власти Китая объявили о снижении минимального размера первоначального взноса по ипотечным кредитам для индивидуальных покупателей коммерческого жилья. Об этом в пятницу сообщил Народный банк Китая, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Согласно сообщению, минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам для индивидуальных покупателей коммерческого жилья снижается до не менее чем 15% при покупке первого и до не менее чем 25% — при покупке второго.

    Как пишет Global Times, приводя мнения аналитиков, уровень смягчения политики в сфере недвижимости не имеет аналогов за последние десятилетия. Эти меры могут ускорить продажи недвижимости и восстановить рынок жилья в стране.

    Теги:
    Ипотека Китай КНР Общество Экономика Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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