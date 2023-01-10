Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Китай снимает карантинные ограничения на границе с Казахстаном

10 Января 2023, 11:35
Китай снимает карантинные ограничения на границе с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что с первой декады января 2023 года китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР. При этом, водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам.

В последствии снятия ограничений на границе требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств.

9 января 2023 года в целях обеспечения координации работы заинтересованных сторон, в пункт пропуска «Калжат» был осуществлен выезд руководящего состава Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В ходе проведенного рабочего совещания, совместно с пограничной службой, местными исполнительными органами и перевозчиками были даны необходимые разъяснения о порядке прохождения таможенных процедур, а также пересечения государственной границы.

В ходе совещания участники внешнеэкономической деятельности задали ряд вопросов, на которые получили конкретные ответы.

КГД ведет постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю.


Новости по теме
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
Теги:
Читайте также
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка
Потребительские кредиты увеличились на 24,1% в Казахстане
Годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%
Решение по базовой ставке пояснил глава Нацбанка РК
Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей