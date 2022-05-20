20 Мая 2022 18:11

Китай смягчает требования к тестам на COVID-19 для авиапассажиров

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Все большее число посольств КНР по всему миру смягчают требования к тестам на коронавирус для авиапассажиров, вылетающих в Китай, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посольства КНР в США, Испании, Италии, Польше, Ирландии, Дании, Таиланде и ряде других стран Европы и Азии на этой неделе скорректировали правила к так называемому предвыездному тестированию на COVID-19 для иностранных граждан, собирающихся посетить Китай.

В частности, отменены некоторые ранее обязательные ПЦР-тесты и тесты на антитела IgM за одну и две недели до посадки на самолет, а также обязательный мониторинг состояния здоровья.

Вместо этого пассажирам разрешается садиться на авиарейсы при наличии двух ПЦР-тестов за 48 или 24 часа до вылета и одного результата теста на антитела в течение 12 часов.

В заявлении диппредставительств Китая отмечается, что требования скорректированы из-за ряда факторов, включая текущую эпидемическую ситуацию и особенности вариантов вируса.

С начала 2020 года Китай существенно сократил количество международных рейсов. Это было сделано для эффективного предотвращения ввоза эпидемии из-за рубежа.

Между тем, Государственное управление по делам иммиграции КНР на прошлой неделе подтвердило приверженность политике «нулевой терпимости» в борьбе с коронавирусом. Особое внимание сфокусировано на строгом сохранении ограничений на выезд и въезд в страну по «несущественным» причинам, а также жестком регулировании въездных и выездных документов.

Согласно данным Государственного управления по делам иммиграции КНР, в допандемийном 2019 году около 670 млн человек пересекли границу Китая, в 2021 году - 128 млн человек.

Из общего числа пересечения границы КНР в 2019 году на граждан Китая пришлось 350 млн раз. Жители Гонконга, Макао и Тайваня въезжали на материк 160, 53 и 12 млн раз соответственно. Доля же иностранцев составила 97 млн.

В 2021 году статистика по пересечению границы КНР иностранцами в отчете иммиграционных властей Китая не упоминается.