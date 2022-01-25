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Китай смягчает антиковидные требования к участникам зимней Олимпиады

25 Января 2022 14:00
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Китай смягчает антиковидные требования к участникам зимней Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине смягчает «антиковидные» требования к участникам Олимпиады. Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК), передает МИА «Казинформ».

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Согласно заявлению МОК, снижается порог для определения положительного результата на COVID-19 по результатам ПЦР-тестов и сокращается период для «близкого контакта» с 14 до 7 дней.

Лица с положительным результатом ПЦР-теста будут помещены на карантин в специально отведенные «изоляторы». После 10-дневного карантина они смогут заселиться в ранее забронированные места проживания при условии, если у них нет никаких симптомов КВИ и их результаты ПЦР-тестов отрицательные в течение трех дней подряд.

«Изменения (в правила по борьбе с коронавирусом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине – прим.) вступают в силу немедленно. Они разработаны с целью дальнейшей адаптации к реалиям текущей среды и поддержки участников Игр» - говорится в заявлении МОК.

Для участников Олимпиады, у которых ПЦР-тесты устойчиво дают положительные результаты на КВИ, оргкомитет «Пекин-2022» совместно с МОК разрабатывают отдельные меры, позволяющие указанным лицам в кратчайшие сроки возвратиться домой. О них будет сообщено отдельно.

Оргкомитет «Пекин-2022» начал вести статистику о выявленных инфицированных КВИ среди спортсменов и официальных лиц, представителей заинтересованных сторон, прибывающих на Игры. По состоянию на 24 января их число достигло 78 человек.

По сообщениям китайских СМИ, Олимпийская сборная Казахстана вылетит в Пекин 27 января для участия в Олимпиаде.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Коронавирус в мире   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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