Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китай разрешит иностранным туристам въезжать в страну группами

Татьяна Кудренок
31 Марта 2023, 20:35
Китай разрешит иностранным туристам въезжать в страну группами

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае с 31 марта туроператорам разрешат организовывать въездные групповые туры для иностранных туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Министерство культуры и туризма Китая подтвердило, что туристическим агентствам и поставщикам услуг онлайн-туризма в стране дадут подобное разрешение начиная с пятницы.

Туроператоры также могут предлагать туристические пакеты, включая авиабилеты и отели, говорится в заявлении, опубликованном министерством в пятницу.

В документе местным властям предлагается помогать туристическим агентствам сотрудничать с их зарубежными коллегами, уделяя особое внимание реализации различных мер по профилактике различных эпидемий.

Министерство также призывает предпринимать усилия по повышению качества обслуживания и поддержанию порядка на рынке туристических услуг.


Туризм   Китай   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие