РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Китай разработал первое интеллектуальное судно для исследования океана

    В Шанхае состоялась передача в эксплуатацию первого в Китае интеллектуального научно-исследовательского судна «Тунцзи», оснащённого системами автономного судовождения и умного управления, передает Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Китай разработал первое интеллектуальное судно для исследования океана
    Фото: Народное правительство Шанхая

    Корабль построен Государственной судостроительной корпорацией Китая по заказу Шанхайского университета Тунцзи и предназначен для проведения морских научных экспедиций, выполнения задач прибрежного строительства, а также организации практик для студентов морских и инженерных специальностей.

    По словам инженеров, новая разработка представляет собой многофункциональный плавучий комплекс для проведения исследований в таких областях, как морская геология, биология, химия и смежные дисциплины.

    — «Тунцзи» стал первым в Китае научным судном, получившим статус умного корабля по стандарту Китайского классификационного общества, — отметил главный конструктор проекта Ли Чжэнхуа.

    Судно с электрореактивным двигателем может управляться дистанционно с берега. Оно оснащено автономной навигацией в открытых водах и интеллектуальной системой управления энергопотреблением. «Тунцзи» может ходить практически в любых океанических районах, за исключением ледовых зон.

    Длина судна составляет 81,5 м, ширина — 15 м, а осадка — 6,9 м. Оно может вместить 45 человек, включая 30 ученых, и развивать скорость до 15 узлов (27 км/ч). Дальность автономного плавания составляет 80 тыс. морских миль, а продолжительного автономного пребывания в воде до 35 суток.

    Ранее мы писали, что в Китае установлена самая мощная в мире плавучая ветротурбина с прямым приводом.

    Теги:
    Китай КНР Тихий океан
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают