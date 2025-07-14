Китай разработал первое интеллектуальное судно для исследования океана

Корабль построен Государственной судостроительной корпорацией Китая по заказу Шанхайского университета Тунцзи и предназначен для проведения морских научных экспедиций, выполнения задач прибрежного строительства, а также организации практик для студентов морских и инженерных специальностей.

По словам инженеров, новая разработка представляет собой многофункциональный плавучий комплекс для проведения исследований в таких областях, как морская геология, биология, химия и смежные дисциплины.

— «Тунцзи» стал первым в Китае научным судном, получившим статус умного корабля по стандарту Китайского классификационного общества, — отметил главный конструктор проекта Ли Чжэнхуа.

Судно с электрореактивным двигателем может управляться дистанционно с берега. Оно оснащено автономной навигацией в открытых водах и интеллектуальной системой управления энергопотреблением. «Тунцзи» может ходить практически в любых океанических районах, за исключением ледовых зон.

Длина судна составляет 81,5 м, ширина — 15 м, а осадка — 6,9 м. Оно может вместить 45 человек, включая 30 ученых, и развивать скорость до 15 узлов (27 км/ч). Дальность автономного плавания составляет 80 тыс. морских миль, а продолжительного автономного пребывания в воде до 35 суток.

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