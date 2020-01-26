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вчера 22:21
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Китай разрабатывает вакцину от смертельного коронавируса
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что в настоящее время ведутся исследования и разработка вакцины от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на China Daily.
Ученые из центра успешно выделили вирус и работают над тем, чтобы подобрать подходящий штамм для производства вакцин, заявил глава центра Сюй Вэньбо.
По его словам, исследования и разработка вакцины - это сложный процесс, который занимает порядка двух-трех лет, прежде чем вакцина будет готова для использования.
Тем временем, сегодня утром стало известно, что первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая был зафиксирован в Канаде. По данным Fox News, коронавирус обнаружен у мужчины в возрасте 50 лет, который вернулся из китайского Вуханя в Торонто в четверг.
Первые случаи заражения также были зарегистрированы в эти выходные в Австралии и Малайзии. Франция сообщила о первом случае заражения коронавирусом в пятницу.
Yonhap сообщает, что третий официальный случай был зафиксирован в Южной Корее сегодня утром. Пациент, мужчина 54 лет, вернувшийся в Южную Корею из Вуханя в понедельник, находится на карантине.
Китай сегодня подтвердил, что количество зараженных новым коронавирусом перевалило за отметку в 2 000 человек. Жертвами коронавируса в стране уже стали 56 человек.
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