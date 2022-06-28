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Китай произвел 22-ой космический запуск с начала года
28 Июня 2022 20:25

Китай произвел 22-ой космический запуск с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С китайского космодрома Цзюцюань был запущен спутник дистанционного зондирования Gaofen-12, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайскую государственную ракетно-космическую корпорацию CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).

Старт ракеты-носителя Long March 4C со спутником ДЗЗ на борту состоялся 27 июня в 15:46 UTC (21:46 по времени Нур-Султана) и стал 22-м орбитальным запуском Китая в 2022 году, отмечается в сообщении.

Было подтверждено успешное выполнение миссии, спутник выведен на орбиту.

Первый спутник группировки китайских спутников ДЗЗ Gaofen был запущен в апреле 2013 года, с тех пор на различных ракетах было запущено еще более 20 спутников. Они различаются по размеру, орбите и конкретному варианту использования.


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Автор:
Корреспондент

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