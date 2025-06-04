Китай призывает усилить роль ВТО в мировой торговле

Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в ходе встречи с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Как говорится в заявлении Минкоммерции КНР, Ван Вэньтао отметил, что в условиях произвольного повышения тарифов отдельными членами, ВТО должна усилить надзор за односторонними тарифами и выдвинуть объективные и нейтральные политические рекомендации, чтобы призвать соответствующих членов привести свои двусторонние торговые соглашения в соответствие с правилами ВТО и не допустить нанесения ущерба интересам других членов.

— Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему и выступает за то, чтобы ВТО играла более важную роль в глобальном экономическом управлении, — приводит Минкоммерции КНР слова Ван Вэньтао.

Что касается реформ ВТО, то китайский чиновник отметил, что КНР поддерживает скорейшее восстановление нормального функционирования механизма разрешения споров, изучение более гибких, эффективных и ответственных подходов к принятию решений на основе консенсуса, упрощению инвестиций и электронной коммерции, а также провести дискуссии по вопросам торговли и окружающей среды, устойчивости цепочек поставок и искусственного интеллекта.

Ранее ВТО предупредила о возможном сокращении объемов мировой торговли из-за тарифных войн и растущей неопределенности в торговых отношениях.