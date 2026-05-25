Китай пристыковал корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции

Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), стыковка была зафиксирована в понедельник в 02:45 по пекинскому времени. Весь процесс сближения и фиксации занял около 3,5 часов.

Экипаж миссии «Шэньчжоу-21», находящийся на борту станции, осуществил открытие люков в 05:13. После приветствия прибывших коллег космонавты приступили к выполнению программы очередной ротации на орбите.

В ближайшее время на объекте будет обеспечиваться одновременная жизнедеятельность шести человек. Данная ротация стала восьмой «встречей в космосе» в истории китайской программы пилотируемых полетов

Напомним, в период миссии «Шэньчжоу-23» экипажу предстоит реализовать более 100 научных и прикладных проектов в области космической биологии, материаловедения, микрогравитации, авиакосмической медицины и новых технологий.

Один из членов экипажа «Шэньчжоу-23» проведет на станции «Тяньгун» около года. В миссии впервые в истории принимает участие космонавт из Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР.

Ранее сообщалось, что Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23».