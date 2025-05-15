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    11:36, 15 Май 2025 | GMT +5

    Китай приостановил меры экспортного контроля в отношении американских компаний

    Китай приостановил на 90 дней меры экспортного контроля в отношении 28 американских фирм и действие списка ненадежных субъектов в отношении еще 17 компаний из США. Об этом говорится в заявление Министерства коммерции КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Китай ввел запрет на экспорт продукции для 28 оборонных компаний США
    Фото: aa.com.tr

    В ведомстве отмечают, что в целях реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических переговорах высокого уровня между КНР и США в Женеве (Швейцария), принято решение о приостановке действия вышеуказанных мер на 90 дней с 14 мая 2025 года.

    Напомним, что 4 и 9 апреля Министерство коммерции КНР включило в общей сложности 28 американских организаций в список экспортного контроля и запретив им экспорт товаров двойного назначения, а также внесло еще 17 американских предприятий в список неблагонадежных субъектов.

    Как ранее сообщал Kazinform, китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам прошли в Швейцарии 10–11 мая. По их итогам стороны США и КНР договорились на 90 дней снизить экспортные пошлины, которые они ввели друг против друга.

    Кроме того, согласно совместному заявлению, Пекин и Вашингтон также создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или в третьей стране по согласованию сторон.

    Теги:
    Китай Торговля Экономика Мировые новости США
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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