Китай приостановил меры экспортного контроля в отношении американских компаний

В ведомстве отмечают, что в целях реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических переговорах высокого уровня между КНР и США в Женеве (Швейцария), принято решение о приостановке действия вышеуказанных мер на 90 дней с 14 мая 2025 года.

Напомним, что 4 и 9 апреля Министерство коммерции КНР включило в общей сложности 28 американских организаций в список экспортного контроля и запретив им экспорт товаров двойного назначения, а также внесло еще 17 американских предприятий в список неблагонадежных субъектов.

Как ранее сообщал Kazinform, китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам прошли в Швейцарии 10–11 мая. По их итогам стороны США и КНР договорились на 90 дней снизить экспортные пошлины, которые они ввели друг против друга.

Кроме того, согласно совместному заявлению, Пекин и Вашингтон также создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или в третьей стране по согласованию сторон.