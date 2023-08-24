Китай приостанавливает импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай с 24 августа приостанавливает импорт морепродуктов из Японии в связи с началом сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом в четверг сообщило Главное таможенное управление КНР, передает МИА «Казинформ».

В заявлении ведомства говорится, что в целях защиты здоровья китайских потребителей и обеспечения безопасности импортируемых продуктов питания, Главное таможенное управление с 24 августа приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония.

Япония приступила к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа.

В результате катастрофического землетрясения магнитудой 9.0, произошедшего в море 11 марта 2011 года, на восточное побережье Японии обрушилось мощное цунами. Землетрясение и цунами унесли жизни около 20 тыс. человек. Стихийные бедствия также стали причиной аварии на атомной электростанции «Фукусима».