Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Китай принял председательство в Совете Безопасности ООН
2 Августа 2022 16:38

Китай принял председательство в Совете Безопасности ООН

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - С 1 августа Китай стал очередным председателем Совета Безопасности ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь председательствовал на внутренних консультациях СБ ООН, где был одобрен план работы органа на август.

Согласно плану, в августе СБ ООН рассмотрит ряд вопросов, включая проблемы в Йемене, Сирии, Ливии, на Среднем Востоке, в Палестине и борьбу с терроризмом. По инициативе китайской стороны Совбез также проведет два специальных заседания по темам: «Поддержание общей безопасности» и «Наращивание потенциала африканских стран».

По словам постпреда, Китай продвигает повестку дня ООН в области развития. Поднебесная выдвинула Инициативу в области глобального развития, которая позволяет придать новый импульс и внести вклад в достижение установленных ООН целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, преодоления глобального продовольственного кризиса, неравенства и дисбаланса в развитии.

Чжан Цзюнь подтвердил, что Китай всегда активно выполнял свои финансовые обязательства перед ООН. КНР является вторым государством по величине уплаченных взносов в регулярный бюджет ООН и в бюджет миротворческих операций.




Фото: old.vecher.kz

Новости по теме
VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет в августе в Урумчи
Генсек ООН заявил о высочайшем риске применения ядерного оружия
Беспилотные автомобили легализовали в китайском Шэньчжэне
Читайте также
VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет в августе в Урумчи
США объявили о новой военной помощи Украине
Вирус полиомиелита обнаружили в образцах сточных вод Нью-Йорка
Франция сняла коронавирусные ограничения для всех въезжающих в страну
Бразильские врачи успешно разделили сиамских близнецов
ЧС из-за оспы обезьян объявили Калифорния и Иллинойс
Генсек ООН заявил о высочайшем риске применения ядерного оружия
Лидер «Аль-Каиды» убит в ходе спецоперации США в Афганистане
Популярное
1 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
2 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
3 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
4 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
5 Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив