Китай придает большое значение международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом – генсек ШОС

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С момента возникновения угрозы (вспышки коронавируса) китайская сторона придает большое значение международному сотрудничеству для предотвращения распространения пандемии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на секретариат ШОС.

В. Норов подчеркнул, что созданная руководством КНР общенациональная система профилактики и контроля позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время удастся победить эпидемию коронавируса.

«Китай, как ответственный член международного сообщества, словом и делом демонстрирует одинаковое отношение ко всем находящимся на его территории и продолжает эффективно защищать здоровье и безопасность всех — как китайских, так и иностранных граждан», — подчеркнул он.

По словам генсека, страны ШОС готовы оказать содействие Китаю в противодействии пандемии, усилить координацию в работе профильных министерств и ведомств для предотвращения общей угрозы.

«Уверен, что благодаря скоординированным действиям КНР при активном сотрудничестве международного сообщества, распространение эпидемии будет остановлено», - подчеркнул В. Норов.