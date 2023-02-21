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Китай представил концепцию инициативы по глобальной безопасности

Автор:  
Руслан Сулейменов
21 Февраля 2023, 17:36
Китай представил концепцию инициативы по глобальной безопасности

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай опубликовал текст инициативы в области глобальной безопасности. Документ во вторник распространило агентство «Синьхуа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в концепции инициативы по глобальной безопасности (Global Security Initiative, GSI), поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должны стать общим стремлением всех стран.

В документе указывается, что GSI направлена на устранение коренных причин международных конфликтов, улучшение управления глобальной безопасностью, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху и содействие прочному миру и развитию во всем мире.

В концепции отмечены шесть ключевых принципов глобальной безопасности и указаны 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества в области глобальной безопасности.

Также в документе обозначены платформы и механизмы сотрудничества, возможности которых следует задействовать для «формирования консенсуса в международном сообществе по решению проблем безопасности», «содействия региональному и глобальному миру и стабильности».


Фото: REUTERS/ Carlos Barria


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